السعودية تعلن رسمياً السماح بتمديد تأشيرة الزيارة العائلية وبنفس الرسوم السابقة

الرياض - محمد الاطلسي - يمكنك الآن بواسطة منصة ابشر العمل على تمديد تأشيرة الزيارة العائلية، وهذا لأن وزارة الداخلية السعودية تهتم بطرح العديد من الخدمات الحكومية لجميع الوزارة على أبشر أفراد، وبسبب حوسبة الخدمات هذه جعل الأمر سهل على جميع المتواجدين داخل المملكة العربية السعودية، ولنتعرف الآن على خدمتنا لليوم

استعلام عن خدمة تمديد الزيارة العائلية يمكنك استخدام منصة أبشر إذا كنت مقيم داخل المملكة العربية السعودية للحصول على العديد من

الخدمات ومن أهم هذه الخدمات إذا كنت من المقيمين الذين يحضرون أسرتهم معهم كزيارة عائلية، فتعد خدمة تمديد الزيارة العائلية من الخدمات التي تستخدمها دائمًا، لذلك تعرف على استخدامها إذا كنت مقيم جديد عبر الفقرات التالية.

خدمة تمديد تأشيرة الزيارة العائلية يمكنك الآن التعرف على الخطوات الأساسية للحصول على خدمات منصة أبشر عبر الآتي:

قم بالذهاب إلى ابشر عبر هذا الرابط

أحرص على تسجيل الدخول بواسطة كتابة اسم المستخدم والرقم السري ودون رمز التحقق.

يتم تحويلك إلى الصفحة الرئيسية قم باختيار من الخدمات الإلكترونية “خدماتي”.

تظهر لك قائمة منسدلة قم باختيار أفراد الأسرة.

الآن اختار تمديد تأشيرة الزيارة العائلية.

قم بإدخال جميع البيانات.

سدد رسوم التأكيد.

الآن يجب أن تقدم الطلب.

شروط تمديد الزيارة العائلية يجب أن تتبع هذه الشروط حتى تتمكن من الحصول على خدمة تمديد الزيارة العائلية بشكل ناجح، ومن بين هذه الشروط:

يجب أن يكون وقت التمديد قبل نهاية فترة

صلاحية الإقامة

بسبعة أيام على الأقل.

لا يجب أن يمضي على انتهاء التأشيرة أكثر من ثلاث أيام.

لا يجب أن تتجاوز مدة التأشيرة عن مائة وثمانين يومًا من تاريخ دخول التابع إلى المملكة العربية السعودية.

كم رسوم تمديد تأشيرة الزيارة؟

يستطيع المتقدم أن يقوم بتقديم طلب الزيارة العائلية عن طريق اتباع الخطوات في الأعلى، وبتقديم الطلب يجب أن يقوم بدفع رسوم قدرها مائة ريال سعودي فقط.

كم غرامة عدم تمديد الزيارة العائلية؟

حرصت دائرة الجوازات التابعة لوزارة الخارجية على القيام بفرض غرامة على المقيمين الذين تأخروا عن دفع تمديد تأشيرة الزيارة، بحيث تكون في المرة الأولى والثانية 1200 ريال والمرة الثالثة 1500 ريال وسيتم الترحيل من البلاد