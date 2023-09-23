وجبة بسيطة تتسبب بكارثة لسيدة أمريكية وبتر يديها وقدميها .. لن تصدق ما هي الوجبة؟

الرياض - محمد الاطلسي - تعرضت سيدة أميركية من ولاية كاليفورنيا، لمأساة بسبب وجبة سمك.

وفقدت لورا باراخاس ، أطرافها الأربعة بعد تناولها وجبة سمك غير مطهية جيدا.

حيث تحول لون يديها وقدميها إلى الأسود.

وأصيبت السيدة الأميركية بعدوى بكتيرية، بسبب عدم طهي سمك من نوع “تيلابيا”.

وأجبرت السيدة على الخضوع لعملية بتر لأطرافها.

بعد أن أمضت نحو شهر ونصف في المستشفى وهي تكافح العدوى القاتلة.

وقالت صديقة الضحية آنا ميسينا ، أن صديقتها وُضعت في غيبوبة مستحثة طبيا.

وأضافت: كانت أصابع يديها وقدميها وشفتها السفلى سوداء. عانت تعفن الدم الكامل والفشل الكلوي.