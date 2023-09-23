السعودية .. شروط واجراءات جديدة لا يمكن للمقيمين السابقين من دخول المملكة بدونها

الرياض - محمد الاطلسي - الجوازات السعودية وضحت خطوات تمديد تأشيرة خروج وعودة في السعودية، وإضافة شروط جديدة للراغبين في تجديد الإقامة المنتهية خارج اراضي المملكة.

حيث هناك العديد من المقيمين يكونون خارج المملكة العربية السعودية ولم يتمكنوا من الرجوع إليها عن الشروط التي يجب استيفائها ليتمكنوا من تجديد الإقامة.

بالإضافة إلى الطريقة التي ستساعدهم على تمديد التأشيرة، تابع هذا المقال لتعرف كل ما يخص هذا الموضوع بالتفصيل.

خطوات تمديد تأشيرة خروج وعودة

أوضحت الجوازات السعودية بالمملكة العربية السعودية الطريقة التي يمكنك من خلالهاآ تمديد التأشيرة، وذلك من خلال مجموعة من الخطوات، وهي ما يلي:

ادخل إلى الموقع الإلكتروني الرسميآ لمنصة أبشر. وبعد ذلك عليك أن تكتب اسم المستخدم وكلمة المرور ليكون بإمكانك تسجيل الدخول في المنصة. واكتب بعدها رمز التأكيد الذي سيتم إرساله لك. ثم عليك الإنتقال إلى الخدمات العامة. ومن ثم اذهب إلى مديرية الجوازات. وبعدها انقر على خدمة التأشيرات. ثم عليك أن تحدد مدة تمديد تأشيرة خروج وعودة. ومن ثم سدد كل الرسوم المقررة. وبعد ذلك اكتب كل البيانات المطلوبة. وتأكد بعدها من صحة البيانات التي أدخلتها. ثم قدم الطلب والانتهاء من تجديد التأشيرة. ومن ثم في خلال عشرة أيام ستحصل على تجديد التأشيرة. والجدير بالذكر أنك ستحصل على تجديد التأشيرة عندما تسدد كل الرسوم التي قررتها الجوازات بالمملكة العربية السعودية. كما يجب أن تسدد كل المخالفات وألا يكون هناك ما يمنع.

شروط تجديد الإقامة المنتهية خارج السعودية

أوضحت الجوازات بالمملكة العربية السعودية الشروط التي يجب استيفائها لتجديد الإقامة المنتهية خارج السعودية، وهي ما يلي:

يجب ألا يكون قد تم تسجيل أي مخالفات قبل ذلك على المقيم الذي يرغب في تجديد إقامته. ولابد ألا يكون تم الإبلاغ عن المقيم بأنه هارب. كما يجب دفع كل الرسوم المقررة للتجديد. ويجب سداد الغرامة التي تخص إنهاء الإقامة أو الجواز والمقررة من الجوازات السعودية. بالإضافة إلى ذلك لابد أن يكون المقيم يمتلك إقامة سارية وجواز سفر ساري المفعول. كما يجب أن يكون لدى المقيم تأمين طبي خاص به.