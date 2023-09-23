صدمة قاتلة ..سعودي يشتري سيارة ومنزل لزوجته المغربية .. وبعد أن قدم لها كل مايملك كانت المفاجأة

الرياض - محمد الاطلسي - مواطن سعودي يقع في فخ زوجته المغربية والتي قامت بسلبه كل ما يملك ثم تركته حيث أستضافت قناة شوف تي في المغربية الرجل السعودي ليوضح تفاصيل قصته.

وقص الرجل حكاية النصب الخداع الذي تعرض له من قبل زوجته المغربية وأهلها وقال بعدما اشتريت لها منزل وسيارة وقدّمت لها كل ما أملك،اكتشفت خيانتها لي مع رجل سعودي أخر يأتي للسياحة في المغرب .

وقال المواطن إنه تعرّض لعملية نصب كبيرة بسبب أنه لا يملك إقامة رسمية في المغرب وكان يثق في زوجته، إلا أنها خانته مع مواطن آخر هو يعرفه شخصيًا وتواصل معه.

وأضاف: "أهلها أنكروا معرفتهم بي وأني زوج ابنتهم، وجاء شخص آخر من السعودية وذهبت وجلست عنده ودخلت معه في علاقة محرمة، وكل هذه المعلومات أتركها للأمن يبحث في الأمر".

وتابع: "كانت تسرق الأموال من المنزل وترتب أمورها وتخرج مع شخص آخر وتسافر معه إلى دولة أخرى تقضي عدة أيام، ولما ترجع تقولي أنا ما استاهلك ونفسخ الزواج، وعلاقاتها كثيرة مع سعوديين وخليجيين وأهلها يعلمون كل ذلك".

وأشار إلى أنه علم بخيانتها الزوجية له سابقًا وعلمها بالدليل والكاميرات وأنه سامحها، وقال: "هذا عندي خط أحمر، أنا زوجتي في السعودية تحادثت مع رجل في الهاتف مكالمة عادية تبحث عن فرصة عمل فطلقتها؛ فما أبالك أشوف خيانتها بعيني وأسامح فيه".وتمنى في الختام، أن يصل صوته للجهات الأمنية في المغرب ويتم القبض عليها.