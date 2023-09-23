افتتاح مركزا تجاريا إيرانيا في مدينة جدة السعودية

الرياض - محمد الاطلسي - أعلن رئيس إدارة الملحقين التجاريين بمنظمة التنمية التجارية الإيرانية، محمد رجب نجاد، افتتاح مركز تجاري في مدينة جدة السعودية.

وأوضح المسؤول أن ثمة 46 مركزا تجاريا إيرانيا ينشط بالوقت الراهن بمختلف البلدان، فيما تم استصدار ترخيص إنشاء مركز تجاري في مدينة جدة السعودية وقد بدأ عمله فعليا.

وأضاف أنه تم إصدار تراخيص إنشاء مراكز مماثلة أخرى في قرغيزيا وماليزيا وإندونيسيا، مشيرا إلى أن عدد المراكز التجارية في قارة إفريقيا في تنام مضطرد، حيث تنشط في نيجيريا وأوغندا وساحل العاج وزيمبابوي وكينيا والجزائر وغيرها من الدول.

وكانت إيران والسعودية أعلنتا في مارس الفائت، الاتفاق على استئناف العلاقات الثنائية بين البلدين بمبادرة صينية، وقد استعاد البلدان علاقاتهما الدبلوماسية بعد قطيعة دامت 7 سنوات.

المصدر: فارس