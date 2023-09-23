مواطن سعودي يطلب عاملة منزلية .. وعندما حجزها كانت المفاجأة!

الرياض - محمد الاطلسي - كشف صانع محتوى في المملكة العربية السعودية عن تعرض مواطن لعملية احتيال بطريقة جديدة وصفها ب " الشيطانية".

وقال خلال مقطع فيديو عبر تيك توك: " كل فترة تظهر طرق احتيال جديدة، والطريقة اللي نتكلم عنها اليوم شيطانية، وصارت منتشرة بكثرة منذ شهرين ،مشيرا إلى أن أحد الأشخاص تعرض لهذا الاحتيال مؤخرا .

وخلال الفيديو ظهر الشخص الذي تعرض للاحتيال، وأوضح ما حدث قائلا:" أمس كنت أطلب استئجار عاملة منزلية من أحد الشركات المعروفة، ودخلت على الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة، وحجزت العاملة، وطلبوا مني دفع العربون، واختارت البنك الذي أتعامل معه.

وتابع: تلقيت اتصالا وطلب شخص مني إدخال الكود ، وتفاجأت بسحب مبالغ من حسابي، فعلمت أني أتعرض للنصب، واتصلت بالبنك وأوقفت السحب ، لافتا إلى أنه اكتشف أن هذا الموقع منتحل لاسم الشركة المعروفة.

وأضاف ناشر الفيديو أن المواقع الاحتيالية يعلنون عن أنفسهم في التطبيقات المشهورة التي يتم دخولها كل يوم ، فمثلا يقلدون موقع أو شركة عمالة منزلية وتدخل الموقع دون الشك في أي شيء، ثم تتعرض للاحتيال.