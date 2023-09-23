السعودية تريد ان يصبح هذا الرجل رئيسا لأمريكا ليس ترامب ولا جو بايدن المفاجأة من يكون؟!

الرياض - محمد الاطلسي - عبر ناشطون سعوديون عن دعمهم الكامل لتصريحات مالك شركة تويتر، رجل الأعمال الكندي الأمريكي الشهير، إيلون ماسك.

ودعا ماسك، إلى مواجهة الشذوذ الجنسي، أو ما يعرف بالمثلية الجنسية، وسن قوانين تعاقب الآباء الذين يقبلون ذلك على أطفالهم.

وقال إيلون ماسك في تصريحات صحفية، "لقد حان الوقت للآباء أن يقفوا في وجه الأفكار التي تدعم الشذوذ".

وأضاف: "أي شخص يكون سبب في تغيير جنس الأطفال ويجعلهم يصابوا بالعقم بسبب العمليات التي يجرونها عليهم فيجب الحكم عليه بالسجن مدى الحياة".

وتابع متحدثًا حول عمليات التغيير الجنسي، بالقول: "إن ما يحدث هو تهديد للحضارة الإنسانية، وأحد أسباب انهيار الحضارات هو انخفاض معدل المواليد كما حدث في روما في عهد قيصر".

وختم قائلًا: "لم أشتري تويتر لمصلحتي الخاصة بل لصالح المجتمع، لقد كان لتويتر سابقًا تأثير سلبي على حضارتنا ومدمر لمجتمعنا".

يذكر أن إيلون ماسك، اشترى تويتر، بمبلغ 44 مليار دولار وهو مبلغ يأسف عليه كثيرًا منذ ذلك الحين، ومع ذلك لا يزال متفائلًا بخططه لتحويله إلى تطبيق غير عادي بل إلى "تطبيق كل شيء" بمعنى أن يكون تطبيق يجمع كامل الخدمات الموجودة في كل برامج التواصل الاجتماعي الأخرى.