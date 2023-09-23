خليجي مشهور يعلن عن توبته "من اليوم أعلن رجولتي" !

الرياض - محمد الاطلسي - أعلن بدر خلف، الأنفلونسر وخبير التجميل الإماراتي توبته، حيث وجه رسالة مؤثرة لـ الجمهور واعتذر لهم من خلالها عن مقاطع الفيديو السابقة المثيرة للجدل له، والتي كان يتشبه فيها بـ النساء.

وقال بدر خلال مقطع الفيديو: “معاكم بدر خلف بن عبد العزيز بن تركي الحربي من أب سعودي وأم إماراتية، أحب أعتذر لكل الناس على الشغلات الغلط اللي سويتها السنتين اللي فاتوا كلها”.

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بدر خلف

وأضاف الانفلونسر: “ما كنت أفكر صح وكنت أركز فقط على زيادة عدد مشاهداتي والشهرة الدنيا ما تسوى لازم الواحد يسوى حق آخرته ويفكر في الجنة والنار”.

وتابع: “قررت إني أتوب وأوقف الشغلات اللي كنت أسويها والفساتين وحتى صدري شيلته، للحين العملية موجودة، بحاول أعدل شغلات كتيرة.. أحتاج دعمكم وأحتاج مساعدتكم في التغيير اللي صار”.

واختم بدر خلف حديثه، قائلًا: “أتمنى تقفون معايا وأتمنى أنه ما فيه أحد يقعد يعايرني ويقول شو صرت ما يهم شو صرت المهم هو أني ماذا أريد أن أصير، مهم دعمكم ومهم وقفتكم معايا يعني تسوى وراح تغير للأفضل مشكورين جدا جدا وآسف جدا على ما صار”.