قرار سعودي مفاجئ يسمح للمرأة غير المتزوجة بهذا الأمر المفاجئ ولأول مرة في المملكة!

الرياض - محمد الاطلسي - قام أحد كبار مسؤولي السفر في مشروع البحر الأحمر السعودي (المعروف باسم وجهة البحر الأحمر) بأن السعودية لن تقوم بفرض أي قيود على النساءونقلا عن موقع “Hotelier”، فقد كشفت مدير قطاع التسويق السياحي في شركة البحر الأحمر للتطوير، لوريدانا بيتيناتي، في إحدى الفعاليات التي أقيمت في الإمارات: لن تكون هناك قيود على النساء. في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية”. وبينت خلال ردها على سؤال أحد الصحفيين: “لا يتعين علينا ارتداء العباءة، ويسمح للمرأة بالقيادة.

ولن يكون هناك تمييز بين دخول النساء والرجال إلى أي مرفق في أي مكان”. وتابعت: “لن تكون هناك مشكلة في البقاء في الفنادق إذا لم تكن متزوجا.

لن نسأل رجلا وامرأة يحجزان فندقا إذا كانا متزوجين أم لا، وستكون المرأة قادرة على ارتداء ما تريد في وجهة البحر الأحمر”

وفقا للموقع، فقد شهد الحدث الذي أقيم في دبي، مناقشة شركة البحر الأحمر العالمية (RSG) لخطط البحر الأحمر في عام 2023 وما بعده، مع الإشارة إلى أنه في مايو القادم سيفتتح البحر الأحمر فنادقه الثلاثة الأولى.