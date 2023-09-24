نهاية مأساوية لشابة سعودية حسناء بسبب فيديو بالتيك توك.. ما فعله بها أخوها الأكبر أفزع قلوب الجميع!!..اتفرج

الرياض - محمد الاطلسي - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤثر أثار جدلاً واسعًا في الأوساط الرقمية.

يظهر الفيديو طفلاً يعاتب أمه بعد تعرضه للتنمر من قبل أصدقائه بسبب نشرها مقاطع فيديو عبر تطبيق TikTok.

يبدأ الفيديو بمشهد يُظهر الطفل وهو يعبر عن حزنه وغضبه تجاه والدته بسبب تعرضه للاستهزاء والتنمر من قبل أقرانه في المدرسة.

يتضح من الفيديو أن الأصدقاء استغلوا نشر والدته لمقاطع فيديو عبر تطبيق TikTok

للسخرية منه وإيذائه نفسياً.

واستمر الطفل في التعبير عن مشاعره بوجه والدته، حيث أبدى خيبة أمله وألمه من تصرفاتها التي أثرت سلباً على حياته الاجتماعية ونفسيته.

وقد أثار الفيديو تفاعلًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أعرب المستخدمون عن تعاطفهم مع الطفل واستنكارهم للتنمر الذي تعرض له.

وفي الوقت نفسه، أثارت تصرفات والدته جدلاً حول مسؤوليتها في حماية ابنها وتوجيهه بشكل مناسب في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.