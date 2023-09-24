تفاصيل صادمة.. هذا ما يحدث داخل سفارة إيران في العاصمة اليمنية صنعاء!

الرياض - محمد الاطلسي - اكدت الرابطة الانسانية للحقوق والحريات، ان سفارة إيران في صنعاء تحولت خلال الأعوام الماضية إلى ثكنة عسكرية ومركز تدريب للميليشيا الحوثية وغرف عمليات عسكرية يجتمع فيها المستشارون العسكريون الإيرانيون مع قيادات الحوثيين.

واشار عضو الرابطة توفيق الشرعبي في كلمته التي القاها امام الدورة الـ 54 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، الى أن اتخاذ إيران قراراً انفرادياً بالاعتراف بمليشيا الحوثي التي انقلبت على الشرعية اليمنية في سبتمبر 2014 ساهم بشكل كبير في زيادة انتهاكات المليشيات لحقوق الإنسان في اليمن.

ولفت الى ان الأمم المتحدة لا تعترف بسلطة الحوثيين ويقتصر الاعتراف الدولي بالحكومة الشرعية في اليمن وبالرغم من ذلك اتخذت إيران قرارها الانفرادي ذلك بما له من تأثيرات سلبية على اليمنيين في تشجيع الحوثيين على ارتكاب المزيد من الانتهاكات في حق اليمنيين ويحد من تمتعهم بحقوق الإنسان..مطالباً مجلس حقوق الإنسان بالضغط على ايران للعدول عن قرارها الانفرادي وهو ما سيحسن من حالة حقوق الإنسان في اليمن.