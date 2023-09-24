وفاة رئيس هذه الدولة والرئيس بوتين يصفه برجل وطني ومخلص لشعبه .. اتفرج من هو!

الرياض - محمد الاطلسي - أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن تعازيه لنظيره الإيطالي سيرجيو متاريلا في وفاة رئيس البلاد السابق جورجو نابوليتانو، الذي توفي أمس الجمعة عن عمر ناهز 98 عاما.

وكتب بوتين في برقية أرسلها لمتاريلا اليوم السبت ونشر نصها على موقع الكرملين الإلكتروني: "لقد توفي رجل دولة بارز ووطني حقيقي لإيطاليا. في شبابه، حارب جورجيو نابوليتانو بشجاعة ضد الفاشية في صفوف المقاومة، ثم خدم بلاده بإخلاص لسنوات عديدة، بما في ذلك في منصب الرئيس ومناصب حكومية عليا أخرى".

وأشار بوتين إلى أن نابوليتانو كان يتمتع "بالاحترام الصادق لدى مواطنيه وهيبة كبيرة عالميا".

وتابع: "لقد كنت محظوظا بأنه سنحت لي فرصة التواصل مع هذا الرجل الرائع مرات عديدة، وسوف أحتفظ بذكرى جميلة عنه إلى الأبد"، وطلب من متاريلا أن ينقل كلمات المواساة الصادقة والدعم لذوي وأصدقاء الفقيد.