تعرف على أغرب أمر ملكي خاص بزوجات الوزراء وكبار المسؤولين في المملكة العربية السعودية !

الرياض - محمد الاطلسي - أعاد مغردون تداول فيديو نادر، وظريف للملك السعودي الراحل، فهد بن عبدالعزيز آل سعود، رحمه الله، وهو يمازح وزير إعلامه، في لقاء عام ومفتوح.

ويظهر في الفيديو الذي نشره حساب "الزمن القديم"، وطالعه "المشهد اليمني"، يظهر الملك فهد، وهو يمازح وزير إعلامه بالقول: "نقول له الحمد لله على السلامة.. راح يجري فحوصات ورجع لنا الحمد لله شباب".ويضيف الملك فهد: "حنا ما احنا خايفين عليه أنه يتزوج، لإن وزارة الداخلية معه"، في إشارة إلى زوجة وزير الإعلام، لينفجر كل من في القاعة بالضحك والتصفيق.

وتابع: " أنا ما أسمح لأي وزير يروح إلا هو وأهله، أبدًا.. مرة يبي يسافر، وش عليه ياخذ زوجته معه والحمد لله.. بعضهم، يقول المدة قصيرة يوم يومين، أقول له: ما عليك من هذا الأمر.. روح اسألها هي تبي تروح والا لا".

وحظي المقطع بتداول واسع، قال بعض متداولوه أنه قد يكون الملك أول من أطلق على الزوجة هذا الوصف "وزارة الداخلية".