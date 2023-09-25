السعودية .. السجن 5 سنوات وغرامة 3 ملايين لمن ينشئ موقعًا على الإنترنت لهذا الغرض !

الرياض - محمد الاطلسي - قالت النيابة العامة السعودية انه يُحظر تهريب المواد المخدرة أو جلبها أو استيرادها أو تصديرها أو إنتاجها أو صنعها أو استخلاصها أو تحويلها أو استخراجها أو حيازتها أو إحرازها أو بيعها أو شراؤها أو توزيعها أو تسليمها أو تسلمها أو نقلها أو المقايضة بها أو تعاطيها أو إهداؤها أو تمويلها أو التموين بها بأي طريقة كانت.

وبحسب حساب النيابة العامة السعودية على تويتر فإنه يحظر انشاء مواقع الكترونية على الشبكة المعلوماتية او على اجهزة الكمبيوتر أو نشره، لغرض الاتجار بالمخدرات او الموثرات العقلية، الترويج لها، او طرق تعاطيها او تسهيل التعامل بها. وبحسب النيابة فإن العقوبة تصل إلى غرامة 3 ملايين ريال سعودي و سجن 5 سنوات، واغلاق الموقع الالكتروني او مكان الخدمة ومصادرة اي اجهزة او معدات.