مفاجأة سارة.. بقيمة مالية رخيصة للغاية السعودية تصدر تأشيرة العمل للوافدين بدون كفيل أو إقامة

الرياض - محمد الاطلسي - أصبح السؤال حول الإجراءات والشروط المتعلقة بالتأشيرة الجديدة للخروج والعودة في المملكة العربية السعودية موضوعًا حارًا مناقشةً بين المقيمين. وفي هذا المقال، سنلقي نظرة شاملة على هذا الموضوع، باستناد إلى تفاصيل قدمتها مديرية الجوازات السعودية.

الشروط والإجراءات المحورية للحصول على التأشيرة

لكي تضمن حصولك على التأشيرة المؤقتة للعمل، هناك مجموعة من الشروط التي يجب أن تُلبى:

الشركة الطالبة: يجب أن تكون الشركة التي تتقدم بالطلب نيابة عن الفرد قائمة على نشاط تجاري، وأن تكون بحوزتها كافة الأوراق والرخص اللازمة مثل الترخيص والسجل التجاري الساري المفعول. حالات الاستثناء: هناك بعض الأنشطة التجارية التي قد تكون مستثناة من الحاجة إلى سجل تجاري. الشروط الأخرى: تُضاف لذلك أيضًا الحاجة إلى أن تكون الشركة خالية من أي مخالفات تم تسجيلها ضدها من قبل نظام حماية الأجور، وأن تكون ضمن المنشآت الخضراء على الأقل.

المدة الزمنية للإقامة بالتأشيرة المؤقتة

أما عند الحديث عن مدى طول الفترة التي يمكن للمقيم قضائها في المملكة بتلك التأشيرة، فهي تقتصر على ستة أشهر فقط خلال السنة الواحدة ولكن هناك استثناء في حالة تحويل التأشيرة المؤقتة إلى دائمة، وذلك وفقًا للأنظمة المعمول بها يجدر بنا ذكر أنه تم تدرج العقود العمل المؤقتة ضمن قانون العمل السعودي الحالي، مما يعطي الفرصة للأشخاص المقيمين للعمل بشكل مؤقت وفقًا للقوانين المحلية.

من الضروري دائمًا أن نكون على علم بكل التفاصيل المتعلقة بالقوانين والأنظمة التي تُطبق في المملكة العربية السعودية، خاصةً إذا كانت تتعلق بموضوعات حيوية مثل التأشيرات والإقامة. نأمل أن يكون هذا المقال قد قدم لكم نظرة واضحة حول التأشيرة المؤقتة للعمل.