انت الان تتابع خبر في نهاية الشهر .. لن تصدق ما الذي قرر الملك الأردني عبدالله الثاني فعله بنفسه وفاجأ الكثيرين في داخل البلاد وخارجه وأفرحهم بجنون والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تبادل جلالة الملك عبدالله الثاني التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك مع قادة دول شقيقة خلال سلسلة من الاتصالات الهاتفية التي جرت اليوم الاثنين.

وقد قام جلالته بتبادل التهاني مع جلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان سلطنة عمان، وسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، وسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

وفي سياق ذلك، قرر جلالة الملك الأردني أن يفاجئ العديد من الناس في الداخل والخارج بمبادرة إنسانية خاصة به في عيد الأضحى المبارك.