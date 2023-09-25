انت الان تتابع خبر ما سيحدث سوف يكون كارثي ولايمكن السيطرة عليه..الأردن تنتظر اسوء ساعات واعلان حالة الطوارئ بسبب الطقس. والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - وفقًا لتوقعات إدارة الأرصاد الجوية، من المتوقع أن تكون درجات الحرارة نهار يوم السبت حول المعدلات العامة لهذا الوقت من السنة.

ستكون الأجواء معتدلة في المرتفعات الجبلية والسهول، في حين ستكون حارة في باقي المناطق. ستهب الرياح باتجاه الشمال الغربي بسرعة معتدلة وقد تشتد أحيانًا.

أما في الليل، ستكون الأجواء مائلة للبرودة في المرتفعات الجبلية العالية، ولطيفة في باقي المناطق. ستهب الرياح باتجاه الشمال الغربي بسرعة. وفي يوم الأحد نهارًا، من المتوقع حدوث انخفاض طفيف في درجات الحرارة. ستكون الأجواء معتدلة في المرتفعات الجبلية والسهول، في حين ستكون حارة في باقي المناطق.

ستهب الرياح باتجاه الشمال الغربي بسرعة معتدلة وقد تشتد في فترات معينة. في الليل، ستكون الأجواء مائلة للبرودة في المرتفعات الجبلية العالية، ولطيفة في باقي المناطق. ستهب الرياح باتجاه الشمال الغربي بسرعة معتدلة.