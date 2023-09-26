اتفرج دولة عربية محافظة يمنية تستفز مشاعر المسلمين وتستخدم المخدرات المحرمة للاحتفال بالمولد النبوي

الرياض - محمد الاطلسي - ضبط رجال القبائل اليمنية في محافظة الجوف، طقمًا عسكريًا تابع لمليشيا الحوثي الإرهابية، على متنه كميات كبيرة من الحشيش المخدر.

وأظهر مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة القبض على طقم متزين بشعارات "المولد النبوي"، ويحمل على متنه كميات كبيرة من مادة الحشيش المخدر.

وأوضحت المصادر أن القبض على الطقم الحوثي وقع في قبضة رجال قبيلة "ذو محمد" التابعة لقبائل دهم اثناء ما كان في طريقه إلى الحدود مع المملكة العربية السعودية عبر صحراء الجوف.

وأوضحت مصادر قبلية، أن القبائل ضبطت الطقم الحوثي في منطقة "آل عنان"، أثناء ما كان يحاول العبور إلى الحدود مع المملكة بعد ان لاذ عناصر المليشيا بالفرار الى جهة غير معلومة.

ويظهر في الفيديو الطقم الحوثي المزيّن بطلاء أأخضر اللون ولواصق مكتوب عليها عبارات "المولد النبوي" التي يزين بها الحوثيون مركباتهم، أضافة الى شعارات الصرخة الخمينية.

وتنشط شبكات تهريب المخدرات، التي تتزعمها قيادات في المليشيات الحوثية، غالبيتها من محافظة صعدة الحدودية مع المملكة العربية السعودية.