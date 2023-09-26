بعد فضيحة فساد كبيرة هزت المملكة..الأمير محمد بن سلمان يصدر أمر صارم فاجئ الجميع!

الرياض - محمد الاطلسي - طالب ولي العهد السعودي الضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه لتحقيق مصالح شخصية.

وقال ان العقاب سيطال كل فاسد مهما كان موقعه.

جاء ذلك بعد ان أعلن المتحدث الرسمي في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد ، أن الهيئة قد باشرت عددًا من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وتعمل حاليًا على استكمال الإجراءات النظامية ضد المتورطين فيها. وتشمل هذه القضايا قضية بارزة تتعلق برشوة قاضٍ في محكمة جزائية.

ووفقًا للتفاصيل المعلنة، تم القبض على موظف يعمل في إحدى المحاكم الجزائية ومحامٍ بتلقيهما مبلغًا قدره 1,500,000 ريال مقابل تصديق حكم براءة لأحد المواطنين في قضية معروضة على المحكمة.

كما تم أيضًا القبض على اثنين من المواطنين لحظة استلامهما مبلغًا قدره 1,000,000 ريال، ويرتبط هذا المبلغ بشقيقهما القاضي الذي ينظر في القضية نفسها.