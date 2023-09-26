مذيعة MBC الشهيرة تستضيف شابا وسيما في برنامجها لتعلن ارتباطها به.. اتفرج الصدمة

الرياض - محمد الاطلسي - مذيعة إم بي سي تستضيف شاباً وسيماً في برنامجها ثم تعلن ارتباطها به ولكن ما حصل كان صادماً لها عرض برنامج “صباح الخير يا عرب”، عبر شاشة “أم بي سي”، تقريراً عن عقد قران ال مذيعة السعودية #غادة_مصلّي، وهي من فريق عمل البرنامج، التي صرّحت خلال اللقاء أنها تعرّفت إلى عريسها في “أم بي سي”، وأنهما بعد شهر واحد من تعارفهما عقدا قرانهما، وقدّمت شكرها للمحطة وللعاملين في البرنامج.

غادة وبعد تصريحها أنها التقت بعريسها في “أم بي سي“، نشر عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو المقابلة التي أجرتها معه، خلال استضافته في “صباح الخير يا عرب” وهو يعمل مديراً للطيران، وانتشرت كثير من التعليقات الطريفة على الفيديو، أبرزها: “استضافته فتزوجها"