ولي العهد السعودي ولأول يكشف للجميع عن لعبته المفضلة وأنه يمارسها دائما.. اتفرج ماهي!

الرياض - محمد الاطلسي - كشف ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، عن كيفية قضاء وقت فراغه مع أبنائه وأصدقائه، وأكثر الرياضات المفضلة لديه. خلال حواره مع قناة "فوكس نيوز"، أوضح الأمير محمد بن سلمان أنه يقضي بعض الوقت في لعب ألعاب الفيديو مع أبنائه وأصدقائه. وأضاف:

عندما أكون في الخارج، أحب المشي والغوص والاستمتاع بالطبيعة. هذه هي الأنشطة التي أستمتع بها في الهواء الطلق. وأشار إلى أنه يمارس أيضًا بعض الرياضات الأخرى مثل الغولف وبادل وكرة السلة وغيرها، ولكن المشي والغوص هما الأنشطة الأساسية بالنسبة له.