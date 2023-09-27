هذه الدولة الأوروبية بديلة للسعودية...يمكنك الحصول على الجنسية برسوم بسيطة جدآ ولأول مرة!!

الرياض - محمد الاطلسي - توجد إحدى الطرق غير المعروفة التي يستخدمها المتقدمون للحصول على الجنسية أو الإقامة الدائمة في بلد آخر. هي من خلال برامج الاستثمار والتي تعرف أيضًا ببرامج التأشيرة الذهبية.

يقدم هذا النوع من التأشيرات مجموعة متنوعة من خيارات الاستثمار الجذابة المصممة لتلبية الاحتياجات الفريدة لكل عائلة. إن الاستثمار في خيارات الإقامة و/أو المواطنة المختلفة حول العالم يوفر قيمة قصيرة الأجل وعوائد طويلة الأجل

ولهذا السبب تختار دول العالم المختلفة تقديم الوثائق القانونية للإقامة والمواطنة اللاحقة للأشخاص. الذين يرغبون في الاستثمار ويكونوا جزءًا من النظام الاقتصادي والتقدم المالي في كل دولة.

النمسا

وإحدى هذه الدول هي النمسا، والتي تتطلب، فيما يتعلق بالحد الأدنى لرأس المال، مساهمة كبيرة في الاقتصاد النمساوي.

وتتراوح فترة المعالجة بين 24 و36 شهرًا، والفائدة الأكبر هي أن تصبح مواطنًا في الاتحاد الأوروبي. بعد تقديم مساهمة رأسمالية كبيرة.

مالطا

مالطا، أرخبيل في وسط البحر الأبيض المتوسط ​​يقع بين صقلية وساحل شمال أفريقيا. هي إحدى الدول الأخرى التي تقدم هذه الميزة، إذا قمت باستثمار 738000 يورو. فستتاح لك فرصة الحصول على الجنسية بين الأعمار من 14 و 38. الأشهر الأولى بعد الاستثمار.

وتعد مالطا مكانًا جذابًا للعيش أو الحصول على سكن ثانٍ، وتتمتع بموقع استراتيجي وتتمتع باتصالات جوية ممتازة.

الجبل الأسود

الجبل الأسود هو بلد آخر يتمتع بهذه الميزة، حيث باستثمار قدره 450.000 يورو. يمكنك الحصول على الإقامة والجنسية خلال الأشهر العشرة القادمة. مع الاستفادة من حرية الحركة إلى الجبل الأسود، دول منطقة شنغن في أوروبا، روسيا و تركيا .

مقدونيا الشمالية

وعلى القائمة أيضًا مقدونيا الشمالية، وهي دولة غير ساحلية في جنوب شرق أوروبا. تحدها صربيا وكوسوفو من الشمال، وبلغاريا من الشرق، واليونان من الجنوب، وألبانيا من الغرب.

تركيا

وأخيرا، تعتبر تركيا دولة عابرة للقارات ذات موقع استراتيجي ويحدها ثلاثة بحار. تعتبر تركيا وجهة سياحية شهيرة، ويسهل موقعها الاتصال بالأسواق الرئيسية من خلال خطوط مواصلات ممتازة.

إن الحصول على جواز السفر الذهبي أو الإقامة في هذا البلد من خلال الاستثمار. يمنحك ميزة حرية التنقل إلى تركيا وهونغ كونغ واليابان وسنغافورة وغيرها. ويبلغ الاستثمار 400 ألف دولار ويمكن أن تكون مدة تصريح الإقامة في مدة أقصاها 120 يومًا.

الإقامة الأوروبية عن طريق الاستثمار

أما بالنسبة لبرامج الإقامة الأوروبية عن طريق الاستثمار، فهناك اليونان أيضاً. حيث يمكنك من خلال استثمار 250 ألف يورو الحصول على حق حرية التنقل إلى اليونان ومنطقة الشنغن في أوروبا.

كما أن إيطاليا مدرجة في قائمة جواز السفر الذهبي للاستثمار، إذا تم صنعه بمبلغ 250 ألف يورو. فإنه يمنحك الحق في العيش والعمل والدراسة دون قيود في إيطاليا.

كما يتوفر في دول مثل إسبانيا ولوكسمبورغ وموناكو هذا الخيار. بحيث يمكنك الحصول على الإقامة الدائمة في إحدى هذه البلدان إذا استثمرت 500.000 يورو. وهو ما يمنحك فرصة العمل والدراسة داخل كل منطقة من هذه المناطق.