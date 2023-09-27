انت الان تتابع خبر لأول مرة... ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يكشف للجميع عن ادمانه لهذه اللعبة وأنه يمارسها دائما ... لن تصدق ماهي!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، تحدث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عن كيفية قضاء وقت فراغه مع أبنائه وأصدقائه، ورياضاته المفضلة.

كشف الأمير محمد بن سلمان أنه يستمتع بقضاء بعض الوقت في لعب ألعاب الفيديو مع أبنائه وأصدقائه، حيث يعتبر ذلك من أوقات الاسترخاء والترفيه. وعندما يكون في الخارج، يفضل الأمير محمد بن سلمان القيام بنشاطات في الهواء الطلق مثل المشي والغوص والاستمتاع بالطبيعة الخلابة.

بالإضافة إلى ذلك، يمارس ولي العهد السعودي بعض الرياضات الأخرى مثل الغولف والبادل وكرة السلة وغيرها. ومع ذلك، فإن المشي والغوص يعتبران الأنشطة الأساسية بالنسبة له والتي يستمتع بها بشكل خاص.