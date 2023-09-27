اليمن : زعيم المليشيات يعلن عن “مرحلة التغيير الجذري” في مناطق سيطرت جماعته

الرياض - محمد الاطلسي - أعلن زعيم المليشيا عبدالملك الحوثي، مساء يوم الثلاثاء، عن “مرحلة التغيير الجذري” في مناطق سيطرته جماعته.

وأكد الحوثي، على تغيير جذري في كل مؤسسات الدولة، بمزاعم وذرائع تحسينها لخدمة الشعب، حسب زعمه.

وزعم أن التغييرات الجذرية في مؤسسات الدولة، سوف تؤسس لمرحلة جديدة، لتحسين دورها في خدمة الشعب.

واضاف:” التغيير الجذري كان يجب أن يتم بعد “ثورة 21 سبتمبر”، لكننا انشغلنا بالقتال”.

وأكدت العديد من المصادر المطلعة أن “التغيير الجذري” يستهدف حزب المؤتمر بصنعاء بدرجة أولى، علاوة على كونه توجه جاد من المليشيات نحو إلغاء النظام الجمهوري ومكتسبات الثورة الخالدة 26 سبتمبر.