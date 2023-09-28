السعودية تزف خبر سار لكل مقيم بشأن تجديد جواز السفر!!

الرياض - محمد الاطلسي - يعد جواز السفر من أهم الوثائق الرسمية المهمة التي يجب أن يمتلكها كل مقيم في أي بلد أجنبي ومنها المملكة العربية السعودية، التي تربط الكثير من الخدمات المُقدمة لكافة المقيمين بصلاحية تلك الوثيقة بجانب تصريح الإقامة بالطبع.

في هذا الإطار فإنه من الضروري أن يكون كل مقيم متابعًا لصلاحية جواز سفره حتى يقوم بسرعة تجديده في حال قارب على الانتهاء، وهنا أشارت المديرية العامة للجوازات على أن المقيم يستطيع تجديد جواز السفر عن طريق سفارة بلده داخل السعودية.

كما أضافت أنه بمجرد إتمام عملية التجديد فإنه في الحال يتم عمل إجراء نقل المعلومات من خلال حساب صاحب العمل على منصة أبشر.