صور تثير مواقع التواصل الاجتماعي لنجل الرئيس الراحل صالح "أحمد علي" يظهر بجانب مسؤولين يشاركون فرحة صالح بعرس نجله عفاش

الرياض - محمد الاطلسي - شهد يوم الثلاثاء، ظهور إعلامي جديد لسفير اليمن السابق لدولة الإمارات العربية المتحدة، أحمد علي، نجل الرئيس الراحل علي عبدالله صالح.

وظهر احمد علي عبدالله صالح، اليوم الثلاثاء، خلال إحياء عرس نجل عضو مجلس القيادة الرئاسي العميد طارق محمد عبدالله صالح، عفاش طارق، في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

والتقط عدداً من المسؤولين في الحكومة الشرعية، الصور التذكارية بجانب احمد علي، أثناء مشاركتهم في عرس عفاش طارق الليلة، في أبو ظبي.

و ارتسمت ابتسامة عريضة على وجه أحمد علي أثناء ظهوره بالصور بجانب مستشار وزارة الإعلام فهد طالب الشرفي ومستشار محافظ تعز عبدالرحيم الفتيح، ومع عدداً من المسؤولين، وهو ما أعتبره مراقبون، مؤشر جديد بمتغيرات ومفاجآت قادمة في الملف اليمني.

كما ظهر في عرس عفاش، مدين علي عبدالله صالح، ويحيى محمد عبدالله صالح، ومحمد محمد عبدالله صالح، وعددً من أسرة الرئيس الراحل علي عبدالله صالح.

وكان قيادات بارزة في الدولة، وسياسيون ودبلوماسيون ومسؤولون، قد شاركوا العميد طارق محمد عبدالله صالح، نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، إحياء عرس نجله النقيب عفاش طارق صالح، في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

واستقبل العميد طارق صالح، السفير الأمريكي لدى اليمن، وزملاءه في مجلس القيادة الرئاسي: فرج سالمين البحسني، أبو زرعة المحرمي، عبدالله العليمي، خلال إحياء مراسم العرس.

كما استضاف العميد طارق صالح، نجل الرئيس الأسبق هاني علي سالم البيض، وعضو لجنة التشاور والمصالحة عبدالملك المخلافي، والسياسي حمود الصوفي، والعديد من القادة والمسؤولين الحاليين والسابقين في الدولة ورجال الأعمال.

وهنأ قادة الدولة والسياسيون والدبلوماسيون ورجال الأعمال، العميد طارق صالح ونجله عفاش في هذه المناسبة الممتدة من أفراح المخا بالعرس الجماعي لـ1000 عريس وعروس بدعم منه، والتي تزامنت مع احتفالات شعبنا بالعيد الحادي والستين لثورة 26 سبتمبر.