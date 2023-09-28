اول صورة للشاب اليمني الذي نشر صور زوجته على منصات التواصل..اتفرج

الرياض - محمد الاطلسي - هذا التافه يدعى (ف*ع*ص) أحد أبناء مديرية المنصورة متزوج ولديه طفلين، حصلت بينه وبين زوجته مشاكل أسرية حتى وصلت بينهم للطلاق.

وبعد سنه من الطلاق دخل عبر بعض التطبيقات بحسابات وهمية وقام بنشر صور ام أولاده لكي ينتقم منها ومن أهلها.

الزملاء مشكورين قاموا بمراقبة الحسابات التي تم النشر عبرها وتم تحديد هوية وموقع الشخص المذكور أعلاه وتم القبض عليه وسيتم احالته للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقه.

الضحية ليست مذنبة مهما كان السبب يجب أن نفهم بأن المبتز مجرم والإبتزاز جريمة بموجب القانون، لاتحملوا الضحية تبعات الجريمة ليست كل قضايا الإبتزاز بسبب علاقات غرامية، لا....

صادفنا قضايا فيها خيانة أمانة من صديقات وجيران ومعارف وزميلات عمل، كل هؤلاء شخصيات مسمومة في محيط الضحية،

وقضايا بسبب الثقة في بعض مراكز ومحلات تصليح الجوال أو اجهزة الكمبيوتر، وقضايا بسبب سرقة الهاتف واستغلال محتواه.

وقضايا بسبب جهل في استخدام تطبيقات التواصل الاجتماعي وقضايا بسبب جهل في استخدام التطبيقات مثل السناب شات والايمو وكذلك التطبيقات التي بلا مصدر وتكون ملك لمبرجين مثل الواتس الاخضر والاصفر وغيره من التطبيقات.

الضحية ليست امرأة أو شابة فقط، ثمة رجال أيضا يقعوا في فخ الإبتزاز والابشع من هذا أن هنالك أطفال أيضا يقعوا في فخ الابتزاز.

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