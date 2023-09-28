الله يلطف بنا ..زلزال مفاجئ يضرب هذه المناطق في اليمن

الرياض - محمد الاطلسي - ضرب فجر اليوم سواحل جيبوتي زلزال بلغت قوته4.7بمقياس ريختر وعلى بعد240كم من سواحل عدن

حيث شعر بهذا الزلال بعض مناطق محافظتي تعز وإب، وسط اليمن، هزة أرضية، بقوة 4.9 ريختر، فجر اليوم الخميس.

وبحسب مصادر محلية فقد شعر السكان في مدينة تعز ومناطق أخرى بالمحافظة، والأجزاء المجاورة من محافظة إب، بهزة أرضية متوسطة.

وذكر سكان في مدينة التربة جنوبي محافظة تعز، أنهم أيضا شعروا بالهزة الأرضية فجر اليوم، بشكل خفيف.

ولم تيجل اي اضرار مادية او بشرية حتى عذه اللحظة غير الخوف والفزع بين صفوف الاطفال والنساء.