واقعة مثيرة.. شاب يطارد فتاة حسناء في شارع عام ويخطفها بالقوة أمام المارة.. اتفرج

الرياض - محمد الاطلسي - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أظهر شاب يقوم بخطف فتاة بالقوة أمام المارة في القوقاز.

خطف

وأبان الفيديو فتاة تسير بجانب فتاة أخرى، وأثناء ذلك توجه ناحيتهما شاب وهو يركض ، فيما قامت فتاة بالركض، إلا أن الشاب لحق بها وقام بخطفها وإدخالها سيارته.

وقال مغردون أن الشاب في القوقاز إذا أعجبته فتاة وأراد أن يتزوجها يقوم بخطفها.

الزواج

وحسب وسائل إعلام يعد خطف الفتيات في الشيشان وأنغوشيتيا والجمهوريات القوقازية المجاورة ظاهرة، تعود إلى عدة قرون، وغالباً ما تتسبب مشاكل بين عائلتي "زوجي عملية الاختطاف".

والسلطات تسعى إلى محاربة هذه الظاهرة منذ فترة زمنية، وفرضت غرامة مالية كبيرة على الخاطف "الراغب بالزواج".