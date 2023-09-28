انت الان تتابع خبر صدمة كبرى هزت الاردنيين كافة.. بعد "فضح" هذا السر عن الملكه رانيا والملك عبد الله.. لن تصدقوا ماهو والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - احتفلت الملكة رانيا عبد الله، زوجة الملك عبدالله الثاني، في 31 أغسطس الماضي بعيد ميلادها الثالث والخمسين. وفي هذه المناسبة السعيدة، قامت الملكة رانيا بنشر مجموعة من الصور على حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام". وقد قامت بنقل كلمات من أغنية المطرب المصري أحمد سعد "إيه اليوم الحلو ده"، وهي أغنية صدرت العام الماضي وأصبحت رمزًا للمناسبات السعيدة. وعلقت الملكة رانيا على الصور قائلة: "إيه الناس الحلوة دي.. شكرًا لأحلى فريق على هالمفاجأة".

يعتبر زواج الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا حدثًا أسطوريًا في تاريخ الأردن. حيث جاب الثنائي شوارع العاصمة الأردنية عمان بعد عقد القران. وكان الملك يرتدي بدلته العسكرية بينما كانت الملكة ترتدي فستانًا قصير الأكمام من تصميم البريطاني بروس تزوج الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا في 10 يونيو عام 1993 قبل توليه العرش، واشتهرت الملكة بلقب ملكة الأردن بعد عدة أشهر من تتويج زوجها في عام 1999. التقت الملكة رانيا بالأمير عبدالله، نجل الملك حسين، خلال حفل عشاء في يناير 1993.

في ذلك الوقت، كانت في سن الـ23، بينما كان الأمير عبدالله في الـ31 من عمره. وبعد مرور شهرين على لقائهما، أعلن الثنائي خطوبتهما، وتمت مراسم الزواج بعد ستة أشهر في العاشر من يونيو عام 1993. ورزقا بأربعة أبناء، وهم الأمير الحسين ولي العهد، والأميرة إيمان، والأميرة سلمى، والأمير هاشم.