سعودي يروي قصة مخيفة لمضاربة حدثت بينه وبين "جني" في البر منذ 30 عاماً

الرياض - محمد الاطلسي - روى مواطن للباحث في ما وراء الطبيعة عبد الرحمن الزحيفي، قصة مضاربة حدثت بينه وبين جني في البر منذ 30 سنة.

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قال الزحيفي، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه بتطبيق "تيك توك": قبل 30 عاماً طلع لي واحد في الطريق بالبر وصارت بيني وبينه مشكلة وقال لي لا تروح من هنا "يا تطرحني يا أطرحك".

وأضاف: كنت أضربه ضرب مبرح وكان يضربني أيضاً ولكني لم أحس بضربه، مستكملاً: طلع جني وروحت وصحيت اليوم الثاني وجدت نفسي تعبت ووجهي متنفخ رغم أن ضربه كان زي الهواء.

وأشار: أهلي ودوني لشيخ وأخذت أسبوع مريض وعطاني ماء مقري، موضحا: كنت أشوف الجني على شكل آدمي بين المغرب والعشاء وطلع لي في الطريق فجأة وقال لا تعدي من هنا ولكني أشعر بالضرب حتى الآن.

وعلق الزحيفي، على كلام المواطن، قائلاً:"حلوة لا تعدي من هنا شارع أبوه هو".