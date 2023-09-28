ما حدث لها جعله يبكي بحرقة..الفنان فايز المالكي يبحث عن هذه الطالبة السعودية والسبب صادم!

الرياض - محمد الاطلسي - نشر الفنان السعودي المعروف "فايز المالكي" مقطع فيديو لطالبة سعودية وهي تتحدث عن تعرضها للتنمر في المدرسة بسبب أسنانها، وطلب من المتابعين أن يدلوه عليها ليجبر بخاطرها

ط

وظهرت الطالبة في الفيديو الذي نشره المالكي عبر حسابه على منصة "اكس"، وهي تشتكي لوالدتها من معلمتها التي تنمرت عليها في المدرسة.

وقالت الطالبة في حديثها لوالدتها أن المعلمة سألت الطالبات "وش تبو تصيرون اذا كبرتوا"، فجاوبتها الطالبة بأنها تريد ان تصير طبيبة أسنان، فدخلت الأستاذة في نوبة ضحك وقالت للطالبة "وش لون تصيري طبيبة أسنان وأسنانك مكسرة".

وفي نهاية الفيديو لم تستطع الطالبة مواصلة الحديث مع والدتها وانهارت بالبكاء، وهو ما جعل الكثير من السعوديين يتعاطفون معها، ومن بينهم الفنان السعودي فايز المالكي الذي طلب من متابعيه أن يدلوه على الطالبة ويوصلوه بها ليجبر بخاطرها.

كما طالب المالكي في تغريدته عيادات الأسنان أن يتكفلوا بعلاجها من باب المسوؤلية المجتمعية، مؤكداً أنه سيعمل اعلان مجاني للعيادة التي سوف تتكفل بعلاج الطالبة

تفاعل المتابعين

تغريدة المالكي قوبلت بردود أفعال واسعة وتفاعل معها الكثير من المتابعين.

وطالب البعض بتعيين أخصائيات نفسيات في المدارس، بينما طالب اخرون من وزارة التعليم بمعاقبة المعلمة وفصلها من الوظيفة التي لا تستحقها حسب قولهم.

كما تفاعل اخرون بطريقة مختلفة وابدوا استعدادهم لمد يد العون للطالبة، ومساعدتها في اصلاح أسنانها.

تفاعل عيادات وأطباء الأسنان

من جانبهم تفاعل أطباء الأسنان مع دعوة المالكي، وابدا طبيب يحمل اسم "أبو انهار الشهري" استعداده لعلاج الطالبة وعلق على تغريدة المالكي بالقول: "اذا توصلت لها علاجها على حسابي لا يحتاج دعاية ولا شي، تتواصل معي بالخاص".

أما حساب "سعوديون في مصر" فقد علق بالقول: "انا ع استعداد استاذ فايز بتكاليف اسنانها".

الدكتور "سعود المهيد" قال أيضاً في تعليقه: "انا جاهز لعلاجها مجانا بعيادتي يابوراكان وبدون اعلان".

أما الدكتورة أمل المطيري، فعلقت قائلة: "أبد تبشر بعزها وبعلاج أسنانها + خلع الأسنان الأمامية للمعلمة".

حساب "صفوة المهيدب لطب الأسنان" هو الآخر علق بالقول: "يامرحبا ومسهلا يابو راكان

نحن في مجموعة صفوة المهيدب علي أتم الإستعداد لعلاج اختنا لدينا بعياداتنا في الاسنان في اي فرع من فروعنا في المملكة".

من جانبه الدكتور صالح ال مخلص، علق قائلاً: "تبشر بسعدها، ونتشرف بمساعدة كل محتاج، وحاضرين بجده أو الرياض".