تغير كبير ومفاجئ للريال اليمني أمام العملات الأجنبية بصنعاء وعدن اليوم.. آخر تحديث

الرياض - محمد الاطلسي - سجل الريال اليمني اليوم الخميس استقرارا عند سقفه الاخير في بمدينة عدن، مسجلا 1447 لبيع الدولار الواحد، بينما تداول السعودي بين 380و381.

آخر تحديث لأسعار صرف الريال اليمني أمام الدولار الأمريكي والريال السعودي في كل من العاصمة صنعاء ومدينة عدن خلال تعاملات اليوم الخميس 28 أيلول، 2023، والتي جاءت على النحو الموضح في السطور التالية وفق مصادر مصرفية عديدة.

أسعار الصرف:

سعر الصرف في عدن

ـ الدولار الأمريكي:

الشراء: 1438

البيع: 1447.

ـ الريال السعودي:

الشراء:380

البيع: 381.

سعر الصرف في صنعاء

ـ الدولار الأمريكي:

الشراء:528

البيع:536.

ـ الريال السعودي:

الشراء:140.5

البيع:141