عاجل : تحذير دولي من حدوث هذه الكارثة في اليمن خلال الايام القادمة

الرياض - محمد الاطلسي - قال الصحفي بسيم الجناني:منظمة الأمم المتحدة الـ FAO تحذر من أمطار غزيرة قد تؤثر على المسقط المائي في وادي زبيد في كلاً من محافظتي الحديدة وإب.

واضاف:أتمنى من الجميع أخذ الحيطة والحذر ليس فقط في ممر وادي زبيد وإنما في كل مناطق المحافظتين كون الأمطار ستسمر في الهطول على الأجزاء الغربية لليمن حتى نهاية سبتمبر .

واختتم:ومن المعروف أن أغلب المناطق تعاني من سوء تصريف المياه وقد تسببت الأمطار في أوقات سابقة لحدوث فيضانات جراء إرتفاع منسوب الأودية وخاصة شمال الحديدة وشرقها.

نسأل الله اللطف والسلامة للجميع