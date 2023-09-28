عقوبة تنتظر أحد المشاهير السعوديين الذي حرض على الزواج من الأجنبيات

الرياض - محمد الاطلسي - علق المستشار القانوني والمحكم القضائي السعودي محمد الوهيبي، على مقطع مسيء لأحد مشاهير تيك توك يحرض على الزواج من الأجنبيات.

وقال محمد الوهيبي، إن هناك عقوبات كثيرة تنتظر صاحب المقطع منها جريمة التزوير والتحريض على مخالفة النظام وربما جريمة معلوماتية.وأشار: قد تصل الجريمة إلى جريمة إتجار بالأشخاص ولكن هناك أيضا إساءة إلى قدسية الزواج وإهانة للمرأة”.

وأوضح:”لا يعفى الجاهل من العقوبة وحرية الرأي لا تعني المساس بحرية وحق الآخرين”.

وتابع:”على الإعلام أن يعكس الصورة الصحيحة عن الدين الإسلامي أولا ثم المجتمع السعودي حول الزواج وحقوق المرأة”.