بشرى سارة للمغتربين أصبح أسهل دخول السعودية بفضل تسهيلات جديدة من وزارة السياحة..التفاصيل كاملة

الرياض - محمد الاطلسي - تشهد السعودية في الآونة الأخيرة تحولاً غير مسبوق في قطاع السياحة، حيث أعلنت وزارة السياحة السعودية عن تسهيلات جديدة لحاملي تأشيرات الزيارة من المملكة المتحدة والولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، ما يعني تسهيل الوصول لمن يرغب في اكتشاف العراقة التاريخية والتراثية للمملكة.

جهود لا تتوقف لتعزيز السياحة

أكدت الوزارة في بيان لها أن هذه الخطوة تأتي ضمن سعيها المتواصل لتسهيل إجراءات الدخول إلى المملكة، وذلك في إطار الجهود التي تقوم بها الحكومة السعودية لتطوير القطاع السياحي، وجعل المملكة وجهة سياحية عالمية تحظى بالاحترام والتقدير. من الشنغن والولايات المتحدة والمملكة المتحدة إلى السعودية

في هذا السياق، صرّح أحمد الخطيب، وزير السياحة السعودي، عبر تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر، بأن حاملي تأشيرات الزيارة للولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي (شنغن) والمملكة المتحدة، بالإضافة للمقيمين فيها، سيتمكنون الآن من الحصول على التأشيرة السياحية الإلكترونية السعودية.

ومن هنا، ينفتح الباب أمام المزيد من الزوار من حول العالم لاكتشاف المملكة العربية السعودية وجمالها وتراثها الغني والمتنوع.

مع هذه التسهيلات الجديدة، تعزز السعودية مكانتها كوجهة سياحية عالمية، ترحب بالزوار من كافة أنحاء العالم لاكتشاف ما تحتويه من ثروات طبيعية وتراثية وتاريخية. تبقى الرحلة مستمرة، والأبواب مفتوحة للجميع.