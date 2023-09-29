الجوازات السعودية رسميا تطلق شرط وحيد لتجديد إقامة التابعين فوق ال 25 عاماً مجاناً.. اتفرج

الرياض - محمد الاطلسي - أرسلت مديرية الجوازات تنبيهاً هاماً لكافة المقيمين في المملكة العربية السعودية بأهمية وضرورة تجديد إقامة التابعين وخاصة التابعين فوق ال 25 سنة، وهنا تجد كافة التفاصيل بكيفية التجديد بسبب أن هذا الأمر هو من الأمور التي يصعب على الكثيرين فهمها من الوافدين الى السعودية ممن يمتلكون أبناء فوق ال 25 عام، تابعوا المقال التالي لتعرفوا أكثر حول كيفية التجديد وبقية التفاصيل ... ! أصدرت الجوازات السعودية تصريحاً قالت فيه أن التابعين من الأبناء الذكور ويتعدى عمره ال 25 عاماً لابد أن يقوم بنقل كفالته الى كفيل آخر غير الأب بسبب أن الفرد في هذا العمر يعتبر فرد مستقبل ولابد من نقل كفالته . أما الفتيات التي تعدت أعمارهن ال 25 عاماً ففي هذه الحالة يتم التجديد لهن بالإقامة بشكل طبيعي مع ضرورة أوراق تثبت فيها عدم زواجها . ولتجديد إقامة التابعين عدة خطوات يمكن من خلالها للوافد في المملكة العربية السعودية أن يقوم باتباعها لتجديد الإقامة للتابعين من خلال منصة أبشر Absher الإلكترونية وتتمثل هذه الخطوات في الآتي : - الوصول الى منصة أبشر. - اختيار أبشر أفراد. - أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور للمنصة من أجل تسجيل الدخول. - اضغط على خدماتي. - قم باختيار الجوازات. - اضغط على اختيار تجديد الإقامة. - اختر على نافذة التابع المراد تجديد الإقامة له . - قم بتعبئة البيانات الواضحة على الشاشة . - قم بتأكيد الطلب.

ولكن هناك حالات يمكن تجديد إقاماتها مجانا وتشمل أبناء المرأة السعودية المتزوجة من رجل غير سعودي والتابعين المولودين في المملكة العربية السعودية والحاصلين على تأشيرة خروج نهائي من السعودية وحاملي تأشيرة إقامة دراسية في المملكة وتشمل خطوات الاستعلام عن صلاحية تجديد الإقامة الدخول إلى منصة أبشر، واختيار الأفراد ثم كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور والنقر على تسجيل.، والضغط على الخدمات الإلكترونية و الضغط على الجوازات واختيار خدمات التابعين وعلى الفور سيظهر أمامك كافة بيانات التابع و صلاحية الرسوم.

غرامات التأخير في الإقامة: وذكرت السعودية أن هناك غرامة للمتأخرين في تجديد الإقامة السعودية وقدرها 500 ريال سعودي في حالة التأخير في المرة الأولى وستكون غرامة التأخير في المرة الثانية 1000 ريال وفي المرة الثالثة سيتم ترحيل الشخص خارج المملكة. وستكون من ضمن مميزات الإقامة الدائمة السعودية، إمكانية سفر المواطن وجميع أفراد العائلة إلى السعودية دون إذن دخول أو خروج والحصول على بعض الامتيازات المتعلقة بوسائل النقل، وكذلك امتلاك عقارات ومساكن وأملاك في السعودية.

الاستفادة من الإقامة:

ويستطيع الاستفادة من نظام الإقامة الجديد 2023، زوجة الرجل السعود، وأبناء السعودي المتزوج من امرأة غير سعودية والمقيمين في المملكة العربية السعودية لمدة 15 عام وأبناء السعودية المتزوجة من رجل غير سعودي والمواليد في المملكة العربية السعودية.