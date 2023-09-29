صور صادمة .. اليمن ترفض دخول أدوات مدرسية تروج للمثلية الجنسية

الرياض - محمد الاطلسي - رفضت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة عبر مكتبها بميناء المنطقة الحرة بالعاصمة عدن 1249 كرتون من الأدوات المدرسية على خلفية ترويجها للمثلية الجنسية، كما تتضمن الشحنة العاب اطفال مخلة بالآداب من حيث وجود اجزاء من الجسم لا ينبغي إطلاقاً وجودها في العاب الاطفال.

وشددت الهيئة على منع دخول مثل هذه المنتجات المخالفة لتعاليم الشريعة الاسلامية إلى البلاد خاصة التي تستهدف الأطفال وطلبة المدارس في ظروف يروج العالم فيه لمجتمع الميم او ما يسمى بالمثلية.

وفي سياق متصل، رفضت الهيئة عبر مكتبها في ميناء المنطقة الحرة بعدن كمية من منتج علكة فراولة مخالفة للمواصفات لاحتواء المنتج على مكونات صناعية مضرة بالأطفال، ورفض 813 كرتون مشروب متعدد النكهات مخالف للمواصفات لوجود عيوب في المنتج.

و أتلفت الهيئة عقب مكتبها في منفذ الوديعة البري بمحافظة حضرموت، 44 كرتون حلويات جيلي هلامية، مخالفة للمواصفات القياسية في فترة الصلاحية، تم الاتلاف بمشاركة جمارك الوديعة والجهات ذات العلاقة.