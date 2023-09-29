اليمن.. الكشف عن هوية رئيس الوزراء الجديد في حكومة صنعاء.. والمفاجأة في منصب بن حبتور!

الرياض - محمد الاطلسي - توقعت مصادر مطلعة تعيين مسئول سابق في حكومة صنعاء رئيسا للوزراء بعد إقالة حكومة بن حبتور ضمن ما عرف بعملية التغيير الجذرية.

وأوضحت المصادر أن اللواء جلال الرويشان نائب رئيس حكومة صنعاء للدفاع والأمن هو الأوفر حظا لشغل منصب رئيس الوزراء.

وكان اللواء جلال الرويشان قد ظهر كممثل للأمن والمخابرات في اللقاء الذي جمع وفد صنعاء بخالد بن سلمان في الرياض قبل أيام.

في سياق متصل، قالت مصادر أخرى، إنه قد يتم الدكتور رشيد ابو لحوم سيكلف برئاسة الحكومة، كما سيتم تعيين الدكتور عبدالعزيز بن حبتور نائب للرئيس.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن القرارات الجديدة المتعلقة بتشكيل الحكومة خلال الأيام المقبلة.