انت الان تتابع خبر الكاميرا تدخل لأوّل مرة قصر الأمير محمد بن سلمان في فرنسا والجمهور مصدوم من شدّة الفخامة.. لن تصدق ما ستراه عيناك!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - نشرت صحيفة "ذا صن" البريطانية مجموعة من الصور الفاخرة لداخل قصر لويس الرابع عشر الذي اشتراه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في عام 2017. وتحمل المقالة عنوان "جولة داخل قصر محمد بن سلمان الفاخر الذي تبلغ تكلفته 230 مليون جنيه استرليني - أغلى منزل في العالم - مع غرفة تأمل تحت الماء".

تم تصميم القصر على طراز القلاع الفرنسية في القرن السابع عشر، ويحتوي على العديد من المرافق الفاخرة. يتميز القصر بوجود نافورة مصنوعة من الذهب الخالص، وتضم الحديقة المحيطة بالقصر مساحة تبلغ 57 هكتارًا. كما يحتوي القصر على 10 غرف نوم وحديقة أخرى تبلغ مساحتها 57 فدانًا.

تتضمن المرافق الأخرى في القصر أحواض سباحة داخلية وخارجية، وصالة رياضية، ومسرح، وتماثيل رخامية، بالإضافة إلى تمثال لويس الرابع عشر المصنوع من رخام كارارا. وتتميز غرفة الاستقبال الضخمة بسقف قبة مطلي بالذهب على ارتفاع 52 قدمًا. وتضم القصر أيضًا مكتبة وسينما خاصة وملعب اسكواش.