اليمن.. أمطار غزيرة وسيول جارفة سوف تهطل على هذه المناطق خلال ساعات قليلة ..تعرف عليها

الرياض - محمد الاطلسي - سرعتها بين 10- 17 عقدة تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج.

وذكر المركز أن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي بلغت في الحوبان : 15ملم، تعز- المطار : 7.6، إب : 1.6 ملم.

وهطلت أمطار على أجزاء من محافظات تعز، إب، ريمة، المحويت، حجة، لحج، البيضاء، أبين، شبوة وحضرموت و سهل تهامة وكانت خارج نطاق محطات الرصد.

وحذر المركز المواطنين من التواجد في بطون الأودية وممرات السيول ومن العواصف الرعدية واستخدام الهواتف النقالة، ومن التدني في مدى الرؤية الأفقية أثناء هطول الأمطار.

ونصح المواطنين في المناطق المتوقع أن تشهد أجواء حارة بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترة طويلة.

كما حذر الصيادين وربابنة السفن ومرتادي البحر من اضطراب البحر وارتفاع الموج حول أرخبيل سقطرى وخليج عدن والسواحل الجنوبية والشرقية ومدخل باب المندب .