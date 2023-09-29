سعودي يكشف سبب صادم جعله يتزوج مسيار بفتاة يمنية رغم ان زوجته خارقة الجمال

الرياض - محمد الاطلسي - كشفت مشهورة سناب شات سعودية، عن سبب غريب لاندفاع بعض الرجال المتزوجين، على زواج المسيار، في بعض الدول العربية.

وقل العنود اليوسف في مقطع فيديو متداول، تنتقد فيه عدم اهتمام بعض الرجال الذين يصرفون على الخادمات ولا يهتمون بزوجاتهم : "بعض الأزواج لا يدفعون مصروف لحريمهم ويدفعون للخادمة 2000 ريال كل شهر ، يعني يطلع لها في 12 شهر 24 ألف ريال".

وتساءلت:ليش هذا المبلغ ما يروح للزوجة وتروح للعاملة ؟". وتابعت: "الزوجة تطبخ وتمسح وتهتم بالأطفال ، ليش هذا المبلغ لا يروح لها ، لها الأحقية إنها تلبس وتكشخ".

وأضافت ، وبعض الأزواج ممكن يعصب ويروح ياخذ مسيار ويتزوج من وراء زوجته ، وعندما يسألونه ليش تزوجت ، يقول " والله زوجتي ما تلبسلي ودايما حوسة ".

واستكملت :" طبيعي الزوجة تطبخ وتزين العيال حتى الاهتمام تهتم فيك ، وإذا معها فلوس حتى لو قليلة ما تغذي نفسها تغذي أطفالها فيها ، طيب أنت ليش ما تبادر وتغير شكلها بالكامل ، توديها عيادات تعمل فيلر وبوتكس ، أستغرب من اللي يصرفون على الخادمات ولا يصرفون على زوجاتهم".

وحظي المقطع بتداول واسع على منصات التواصل بالمملكة.