أمرملكي حاسم لهذه الفئة من المقيمين سوف يحصلون على الجنسية السعودية فورًا وبدون شروط!

الرياض - محمد الاطلسي - تحرص المملكة العربية السعودية على الإهتمام الكبير بمواطنيها و بالمقيمين الأجانب، وقد صدر مؤخراً مرسوم ملكي من الملك سلمان بن عبد العزيز بمنح فئة من المقيمين الجنسية السعودية ومعاملتهم معاملة المواطن السعودي ومنحهم كامل الامتيازات والحقوق التي يحصل عليها المواطن السعودي.

أمر ملكي بمنح هذه الفئة من المقيمين الجنسية السعودية

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود مرسوماً ملكياً بمنح الجنسية السعودية لجميع المقيمين الأجانب الذين دخلوا المملكة خلال فترة زمنية معينة وضحها المرسوم الملكي، وفق ما نشره موقع “سبق الخليج“.

وينص الأمر الملكي أنه يمكن للأشخاص الذين تابعيتهم عثمانية عام 1332 هجرية الموافق 1914 للميلاد من سكان أراضي المملكة العربية السعودية الأصليين أن يحصلوا على الجنسية السعودية بشكل مباشر.

وتوضح التوجيهات الملكية أن الرعايا العثمانيون المولودون في أراضي المملكة العربية والمقيمون فيها عام 1332 ه 1914 م ولم يكتسبوا جنسية أجنبية قبل هذا التاريخ سيحصلون على الجنسية السعودية بشكل فوري.

كما شملت التوجيهات أيضا الأشخاص من غير الرعايا العثمانيين المقيمين في أراضي المملكة عام 1914 والذين حافظوا على جنسيتهم ولم يكتسبوا جنسية أجنبية قبل هذا التاريخ.

وبحسب المرسوم الملكي السامي فإنه سيتم تعديل المادة الثامنة من نظام الجنسية السعودية من خلال إحلال عبارة “بأمر رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود بناءً على اقتراح وزير الداخلية محل عبارة “بقرار من وزير الداخلية”.

وكانت المادة الثامنة من نظام الجنسية السعودية قبل التعديل تنص على أنّه يجوز منح الجنسية بقرار من وزير الداخلية لمن ولد داخل المملكة من أب أجنبي وأم سعودية إذا توفرت فيه الشروط المطلوبة.

فئات أخرى يمكنهم الحصول على الجنسية السعودية

ووفقاً للأمر الملكي الذي اصدره الملك سلمان بشأن الجنسية السعودية، فيمكن لبعض الفئات من الأجانب الحصول على الجنسية السعودية، مثل الأشخاص ذوي المهارات والكفاءات غير المألوفة، والأطفال حديثو الولادة المولودون لأب سعودي وأم سعودية، ولكن فقط عند استيفاء الشروط التالية:

• أن يكون مقدم الطلب مقيمًا بشكل قانوني في المملكة ولديه جواز سفر ساري المفعول.

• يكون المرشح قد عاش في المملكة كمقيم قانوني لمدة عشر سنوات متتالية.

• كما يكون عضوًا في إحدى المهن التي تطلبها المملكة.

• عند تقديم الطلب يجب أن يكون المتقدم قد بلغ سن الرشد.

• يجب أن يكون المتقدم مؤهلاً تمامًا وليس مريضًا عقليًا.

• يجب أن يكون مقدم الطلب قد حصل على وضع الإقامة الدائمة والعادية بما يتماشى مع اللوائح السعودية الفريدة أثناء تقديم الطلب.

التعرف على مقدم الطلب بحسن السلوك والسلوك.

• يجب ألا يكون قد حكم عليه من قبل محكمة خلال الأشهر الستة الماضية.

• يجب عليه إثبات قدرته على استلام الأموال بشكل قانوني.

تتطلب عملية التقدم للحصول على الجنسية السعودية خطوات عديدة بمجرد استكمال المتطلبات المذكورة خلال المقال، وفيما يلي خطوات التسجيل:

• انتقل إلى موقع أبشر من هنا.

• أكمل ملفك الشخصي بالمعلومات الشخصية الصحيحة.

• ما عليك سوى تحديد علامة التبويب “خدماتي” من هناك.

• حدد خيار “الحالة المدنية”.

• ثم حدد خيار التقدم بطلب للحصول على الجنسية بالتجنس.

• ضع الأوراق اللازمة.

• يرجى تعبئة جميع الحقول المطلوبة.

• سيتم مراجعة الطلب من قبل الخبراء الذين سيتخذون القرار في أسرع وقت ممكن.

يجب تقديم المستندات التالية مع طلبك من أجل الحصول على الجنسية السعودية:

– استمارة طلب الجنسية تحتوي على صورة مقدم الطلب وتوقيعه إلى جانب ختم الطلب الرسمي للحكومة.

– يجب أن يكون هناك ثلاث نسخ مكتملة من النموذج.

– يكون لدى مقدم الطلب نسخة طبق الأصل من كل نموذج معهم.

– شهادة تفيد بأن مقدم الطلب يتمتع بصحة جيدة نفسيًا وجسديًا.

– نسخة من أوراق اعتماد مقدم الطلب بالإضافة إلى ترجمة عربية إذا كانت مكتوبة في الأصل بلغة غير العربية.

– يجب على المتقدمين إثبات استقرارهم المالي من خلال تقديم أدلة على أصولهم داخل وخارج المملكة.

– تقديم إثبات صاحب العمل للدخل الشهري لمقدم الطلب ونوع عمله في شكل وثيقة رسمية.

– يُطلب من المتقدمين تقديم بيان شخصي يوضح انتماءهم الديني وانتمائهم السياسي والخدمة العسكرية