اتفرج بالفيديو .. احتفال الأميرة السعوديه أضواء والأمير عبدالله بخطبتهما في هذا المكان

الرياض - محمد الاطلسي - وثق مقطع فيديو احتفال الأميرة أضواء بنت فهد بن فرحان آل سعود، والأمير عبدالله بخطبتهما داخل مطعم.

وأظهر الفيديو الأمير والأميرة يجلسان على طاولة طعام ويقطعان "الكيك"، وحولهما أعضاء فرقة موسيقية يدقون على الطبول، وآخرون يلتقطون الصور التذكارية.

وخلال الفيديو سمع صوت شخص يقول: " ألف مبروك سمو الأمير، ألف مبروك سمو الأميرة".

وكانت الأميرة أضواء والأمير عبدالله ظهرا في بث مباشر مع منال الحسن السكرتيرة الخاصة للأميرة، حيث قالت منال الحسن: "صارت واضحة اسمحوا لي" لتسمح لها الأميرة والأمير بإعلان الخطبة".

وأضافت: "خلنا نقول مبروك يا جماعة للأمير عبدالله والأميرة أضواء الله يتمم لهما على خير ادعوا لهما".