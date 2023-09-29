الأمن السعودي يداهم منازل مسؤولين سعوديين كبار وما عثرت عليه كان صادم!

الرياض - محمد الاطلسي - أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية "نزاهة"، أنها باشرت عددا من القضايا الجنائية والإدارية خلال شهر محرم 1445 (يوليو - أغسطس).

وأوضحت "نزاهة" أنها نفذت 2442 جولة رقابية، وتم التحقيق مع 260 شخصا، فيما تم إيقاف 107 أشخاص، منهم من أطلق سراحه بالكفالة الضامنة.

وكشفت أن الموقوفين ينتمون لعدد من الوزارات، هي الداخلية، والدفاع، والعدل، والصحة، والتعليم، والشؤون البلدية والقروية والإسكان، مشيرة إلى أنه تم إيقافهم لاتهامهم بجرائم فساد الرشوة، واستغلال النفوذ الوظيفي، وغسل الأموال، والتزوير.