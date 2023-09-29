غضبا شديدا في السعودية بعد تنمر معلمة على طالبة لديها والسبب شكل اسنانها .. وماحدث في النهاية كانت المفاجأة !

الرياض - محمد الاطلسي - انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق أول ظهور للطفلة "لمار" التي تعرضت للتنمر من قبل معلمتها بسبب شكل أسنانها في السعودية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية مقطع الفيديو الذي نشره الطبيب الذي سيتابع حالة أسنانها وأكد أنه ستتم معالجة كل أسنانها، وهي الآن في أحد المستشفيات.

وعلق الطبيب قائلا: "سعدت اليوم بزيارة البطلة، الرائعة، طبيبة أسنان المستقبل لمار..بدينا معها رحلة العلاج اليوم وتشرفت بها".

وأضاف: "شكرا فايز المالكي على دلنا على عمل الخير..وشكرا عيادات طب الأسنان في مستشفى د. سليمان الحبيب بالقصيم على دعمهم الغير مستغرب".

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا مقطعا للطفلة وهي تجهش بالبكاء وتقول إن المعلمة سخرت منها وتنمرت عليها بسبب أسنانها المكسورة، حيث تفاعل الفنان السعودي فايز المالكي مع المقطع، وطلب من متابعيه على منصة "إكس" طريقة للتواصل مع الطفلة، وكتب: "يا ليت تدلوني على ذي البنت، وأسأل العلي القدير ان ينتقم لها عاجلا غير أجل، ومن باب المسوؤلية المجتمعية أتمنى تتكفل أية عيادة أسنان لمتابعة حالتها".

المصدر: RT