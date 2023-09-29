السعوديين يقوموا بحملة شرسة يطالبون بسحب الجنسية من مشهورة سعودية بعد زواجها من مقيم يمني ..اتفرج

الرياض - محمد الاطلسي - تعرضت شهيرة مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، الشابة خلود الثمالي، لحملة شرسة من المواطنين السعوديين، بسبب تزوجها من شاب يمني الجنسية، لم يستطع محرر بوابة الخليج التأكد من وقت الحادثة. وكان قد تصدر وسم (خلود الثمالي تسيء للسعوديين) عقب تداول فيديو للشابة السعودية المتزوجة من أجنبي (جنسية يمنية)، حيث اعترضت خلود من خلاله على النظرة العنصرية لبعض المغردين الذين استنكروا زواجها من أجنبي، وطالبوها بعدم العودة لاحقا والبكاء على عدم تجنيس أبنائها أو المطالبة لهم بوظيفة في المملكة.وذهب البعض منهم للمطالبة بسحب الجنسية السعودية منها.

هل أساءت الثمالي للسعوديين؟

وتتحدث خلود في الفيديو المتداول بشأن المقيمين في المملكة، الذين أصبحوا حسب تعبيرها “يأخذون الوظائف بدلا من المواطنين، وأصبح هؤلاء الأجانب يتحكمون بالسعوديين”.

وقالت: “هل لأني متزوجة من أجنبي صارت جريمة.. عنصريتك جريمة.. تخلفك هو الجريمة.. أنا أتمنى أن القانون يحاسبك أنت على تخلفك.. حاصرني على عيالي كيف يتوظفوا.. هذا اللي يهمك..وظيفة؟”.

ردود أفعال صادمة

وأضافت: “لا يا بابا..اكبر اكبر..حنا ما نبغى وظايف..أنا أبغى عيالي هم اللي يوظفوك يا متخلف.. بإقامة مميزة هم اللي يوظفوك يا متخلف ياعنصري”.

كرامة السعوديين

ورأى نشطاء أن في تصريحاتها إساءة كبيرة، رغم أنها تعمل وحصلت على ترخيص تجاري من المملكة للعمل، مشددين على أن من يمس كرامة السعوديين أو يعمل على تهديدهم في وطنهم يستحق الترحيل خارج البلد.