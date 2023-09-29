أسباب مفاجأة تكشف لماذا السعودييون يفضلون الزواج من بنات هذه الجنسية!!

الرياض - محمد الاطلسي - كشف احصاء في تم عمله في السنة الماضية، على عينة للشباب في السعودية بأن زوجات السعوديين الأجنبيات ينتمون إلى أكثر من خمسة وثلاثين جنسية عربية وغيرها. فالأزواج السعوديات ينتمون إلى ٣٥ جنسية حيث ان الصراع الدائر في بعض الدول لم يقم بمنع السعوديين والسعوديات من الزواج من أبناء هذه الدول،

وفي زواج السعوديين من أجنبيات تصدرت الجنسية اليمنية الترتيب، إذ بلغت 1015 حالة زواج بسبب جمالهن وتقديرهن للازواج ،وجاء في المرتبة الثانية الزواج من الجنسية السورية بـ183 حالة زواج، وفي المرتبة الثالثة جاء زواج السعوديين من الفلسطينيات بعدد 125 زواجاً، ثم زواج السعوديين من باكستانيات بـ109، تلاها الزواج من المصريات بـ80 زواجاً، والأردنيات بـ60 زواجاً، والزواج من جنسيات أخرى بواقع 51 زواجاً. وبلغ عدد حالات زواج السعوديين من مغربيات 40 حالة زواج، تلتها الهنديات بـ23، والأفغانيات بـ17، والسودانيات بـ16، والكويتيات بـ15، ثم الإندونيسيات والإريتريات بـ12، فالعراقيات واللبنانيات بواقع 10، والفيليبينيات بـ8، والبحرينيات بـ6، ثم الجنسية البنغالية والأمريكية والإثيوبية بـ5 زواجات، والموريتانية والتركية بواقع 4 زواجات، والإماراتيات والجزائريات والتركستانيات 3حالات.