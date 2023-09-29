بسبب صورة رأتها في منزل صديقتها سعودية تطلب الطلاق من زوجها لن تصدق ما رأت !!

الرياض - محمد الاطلسي - مكنت زوجة سعودية من اكتشاف زواج شريكها عليها في السر، عن طريق صدفة غريبة جدًا، في حفلة عشاء أقامتها إحدى صديقاتها بمحافظة جدة.وكشفت صحيفة «الوطن» السعودية، أن الزوجة تعرفت خلال سهرة العشاء على إحدى السيدات، والتي عرفت بعد الحديث معها أن لديها عدة أخوات، تزوجت واحدة منهن مؤخرًا. وعرضت السيدة على الزوجة دفتر صور زواج أختها الذي تم إعداده قبل خمسة أشهر، وحينها صعقت الزوجة عندما اكتشفت أن العريس هو زوجها!

ولم تتردد الزوجة في مواجهة زوجها الذي لم ينكر زواجه عليها، وطلب منها أن ترضى بما حدث، ورفض في الوقت نفسه أن يطلقها حسب رغبتها، بل أصر على التمسك بها وإبقاءها على ذمته.