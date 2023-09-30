قدم عليها الآن.. دولة خليجية تطلق تأشيرة جديدة تسمح لحامليها دخول الدول الاوروبية بكل سهولة

الرياض - محمد الاطلسي - تعتبر الإمارات المتحدة أحد أهم وأفضل الوجهات السياحية التي يقبل على زيارتها العديد من الأشخاص كل عام بهدف السياحة وزيارة الأماكن المميزة، وأحيانا أخرى يقبل الكثير من الأشخاص إليها للعمل أو للحياه، وفي الغالب يكون الأشخاص يرغبون السكن والعيش بالإمارات ولكن يريدون السفر إلى بلاد أوروبا، لذلك يقبل العديد من الأشخاص على استخراج تأشيرة أو فيزا لـ شنغن، سنتناول الحديث اليوم عن الأوراق المطلوبة لاستخراج الفيزا. الأوراق المطلوبة للتقديم على فيزا الإمارات الجديدة

شددت حكومة الإمارات على اهمية وجود بعض المستندات الاساسية لتتمكن من استخراج فيزا شنغن وقد ورد أهمها كالتالي:

يجب توافر جواز سفر ساري المفعول وأن يكون به صفحات فارغة تناسب الطوابع.

لابد من توافر صورتين شخصية حديثة للشخص المتقدم للحصول على الفيزا.

إرفاق استمارة طلب ممتلئة بالبيانات الخاصة بالشخص.

تقديم كشف حساب بنكي يوضح الرصيد المتوفر وحركة الأموال خلال الشهور السابقة.

أوراق إضافية مطلوبة فيزا الامارات

بجانب ما تم ذكره من أوراق أساسية في الفقرة السابقة، لنتعرف على بعض المستندات الأخرى التي يحتاج إليها المتقدمين أيضا والتي جاءت على النحو التالي:

إرفاق خطاب غرض ويجب أن يكون شامل أسباب رغبة الشخص في اصدار الفيزا وزيارة البلاد التي يريدها.

إرسال أوراق السكن والاقامة وتقديم أي مستندات ثبوتية للإقامة ومكان السكن بالامارات المتحدة.

حجز تذاكر ذهاب وعودة من البلد التي تريد زيارتها.

مع العلم أن يفضل البدء في اتخاذ الإجراءات الخاصة بالحصول على فيزا شنغن بصورة مبكرة لتضمن استيفاء كافة الضوابط والمعايير وينصح أيضا بالتأكد من صحة المعلومات التي تم تقديمها والأوراق المطلوبة لتجنب أي تأخير أو رفض بالإجراءات أو الأوراق المطلوبة منك وهذا يسهل على الأشخاص المقيمة في الإمارات استخراج فيزا شنغن.

كيف اعرف سبب رفض الفيزا؟

ضمن أسباب الرفض قد يكون تقديم مستندات مزورة أو معلومات مغلوطة أو نقص في بعض الأوراق وعدم استيفاء ضوابط استخراج الفيزا. ما هي مدة الرد بعد تقديم طلب الفيزا الفرنسية 2023؟

يحتاج الرد على طلب الحصول على الفيزا من اسبوعين إلى 4 اسابيع كاملين. كيف تتأكد السفارة من كشف الحساب؟

من خلال توافر ختم البنك المستخرج منه كشف الحساب، مع مراعاة أن يتم إرفاق كشف الحساب باللغة الانجليزية مع كافة بيانات الشخص بالانجليزية.